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В Чемодановке заменят около 200 уличных ламп

4 декабря в 17:02 116 просмотров

В селе Чемодановка Пензенской области «ЕЭС-Гарант» заменит около 200 уличных ламп. Реализация энергосервисного контракта позволит модернизировать освещение населенного пункта.

Специалисты пензенского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» заменят устаревшие и неэффективные лампы на современные светодиодные. Стоимость мероприятий составит 6 миллионов рублей, они будут выполнены без использования бюджетных средств.

ООО «ЕЭС-Гарант» продолжает реализацию таких проектов в Пензенской области. Так, в 2018 году в поселке Башмаково было заменено около шестисот ламп уличного освещения и установлено более ста новых фонарей.

«Это позволило сэкономить районным властям 17 миллионов рублей», — отмечают в компании.


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