В Чемодановке заменят около 200 уличных ламп

Специалисты пензенского филиала ООО «ЕЭС-Гарант» заменят устаревшие и неэффективные лампы на современные светодиодные. Стоимость мероприятий составит 6 миллионов рублей, они будут выполнены без использования бюджетных средств.

ООО «ЕЭС-Гарант» продолжает реализацию таких проектов в Пензенской области. Так, в 2018 году в поселке Башмаково было заменено около шестисот ламп уличного освещения и установлено более ста новых фонарей.

«Это позволило сэкономить районным властям 17 миллионов рублей», — отмечают в компании.

