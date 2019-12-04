Жительница Сердобского района обманула суд ради подруги-обвиняемой

Жительницу Сердобского района Пензенской области будут судить за попытку обмануть суд, чтобы спасти от уголовного преследования подругу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, в отношении подруги 53-летней жительницы Сердобского района было возбуждено уголовное дело по факту получения ею взятки за незаконные действия. Во время предварительного следствия и на суде сердобчанку допросили как свидетеля, заранее предупредив об уголовной ответственности за вранье.

Чтобы помочь подруге избежать наказания, женщина все же решилась на дачу не соответствующих действительности показаний. С ее слов, к преступлению обвиняемая отношения не имела.

Однако другие материалы дела прямо указывали на то, что злодеяние совершила именно женщина, находящаяся на скамье подсудимых.

Приговор был вынесен обвинительный, а лжесвидетельница сама стала фигуранткой нового уголовного дела. Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.