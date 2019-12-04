«Неожиданная» зима в Пензе. Есть ли средство для радикальной борьбы с гололедом?
15 лет работы в Пензе. Почему стоит воспользоваться услугами Банка «РОССИЯ»?
Концерт Басты в Пензе
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил арт-поместье «Новые берега»
Наши новости
В отношении депутата пензенского ЗакСобрания возбуждено уголовное дело
Пензячка потеряла деньги, перейдя по ссылке в сообщении
В Пензе гендиректору фирмы грозит реальный срок за долг в 10 млн рублей
Жителю Никольского района вынесли приговор за ДТП с двумя погибшими
Житель села Канаевка вонзил нож в грудь собутыльника
В Шемышейском районе три приятеля попались на краже казенного имущества
Найденный мертвым житель Засечного незадолго до гибели выпивал с соседом
В Засечном в квартире многоэтажки обнаружили труп
Житель Пензы уехал из бара с черепно-мозговой травмой
В Пензе производственная фирма не уплатила по НДС более 90 млн рублей

Жительница Сердобского района обманула суд ради подруги-обвиняемой

4 декабря в 17:15 150 просмотров

Жительницу Сердобского района Пензенской области будут судить за попытку обмануть суд, чтобы спасти от уголовного преследования подругу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, в отношении подруги 53-летней жительницы Сердобского района было возбуждено уголовное дело по факту получения ею взятки за незаконные действия. Во время предварительного следствия и на суде сердобчанку допросили как свидетеля, заранее предупредив об уголовной ответственности за вранье.

Чтобы помочь подруге избежать наказания, женщина все же решилась на дачу не соответствующих действительности показаний. С ее слов, к преступлению обвиняемая отношения не имела.

Однако другие материалы дела прямо указывали на то, что злодеяние совершила именно женщина, находящаяся на скамье подсудимых.

Приговор был вынесен обвинительный, а лжесвидетельница сама стала фигуранткой нового уголовного дела. Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...