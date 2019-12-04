4 декабря полномочный представитель президента России в ПФО и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказали об итогах визита полпреда в регион и совещания, центральной темой которого стала реализация нацпроектов.

«Мы подробно обсудили ход реализации национальных проектов в регионе. Пензенская область выглядит достойно по уровню контрактации, по организации работы, по грамотному освоению средств. Но нашей ключевой задачей было обсудить проблемные вопросы, с которыми при реализации нацпроектов сталкиваются все российские регионы, в том числе и Пензенская область, а также определить пути их решения. Особого внимания требуют сферы демографии и здравоохранения.

Отдельно мы обсудили показатели смертности от ДТП. В январе будет принята отдельная программа, которая позволит снизить эти показатели. Я уверен, что планомерная работа, которая ведется в регионе, даст в итоге положительный результат», — рассказал Игорь Комаров.

«Наши проблемные места — это смертность от дорожно-транспортных происшествий, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с прошлым годом мы потеряли людей меньше на 960 человек. Это результаты большой профилактической работы, которую нужно продолжать», — отметил глава региона Иван Белозерцев.

Он также сообщил о том, что до 25 декабря в регионе планируется полностью выполнить все взятые в 2019 году обязательства.