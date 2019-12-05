В Нижнем Ломове готовят ввести в эксплуатацию новую поликлинику

Об этом в «Твиттере» сообщил губернатор Иван Белозерцев. На объекте завершили все работы, в частности — подключили инженерные коммуникации, установили медицинское оборудование.
В новой детской поликлинике в Нижнем Ломове завершены строительно-монтажные работы. Проверены и подключены инженерные коммуникации. В медкабинетах установлено оборудование.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 декабря 2019 г.
Ведётся подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию, чтобы принять первых юных пациентов. pic.twitter.com/wpNsTWmbAH
«Установлены таблички с наименованием кабинетов, вывешен график приема врачей. Каждый этаж поликлиники выполнен в своей цветовой гамме», — отмечают в областном правительстве.
К строительству поликлиник приступили в марте этого года. На ее возведение потребовалось 130 млн рублей. Учреждение создали после обращения местной жительницы на прямую линию губернатора Ивана Белозерцева.