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В Нижнем Ломове готовят ввести в эксплуатацию новую поликлинику

5 декабря в 06:38 72 просмотра

В городе Нижний Ломов Пензенской области идет подготовка документации для ввода в эксплуатацию новой детской поликлиники в Нижнем Ломове.

Об этом в «Твиттере» сообщил губернатор Иван Белозерцев. На объекте завершили все работы, в частности — подключили инженерные коммуникации, установили медицинское оборудование.

«Установлены таблички с наименованием кабинетов, вывешен график приема врачей. Каждый этаж поликлиники выполнен в своей цветовой гамме», — отмечают в областном правительстве.

К строительству поликлиник приступили в марте этого года. На ее возведение потребовалось 130 млн рублей. Учреждение создали после обращения местной жительницы на прямую линию губернатора Ивана Белозерцева.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/200397/

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