В Нижнем Ломове готовят ввести в эксплуатацию новую поликлинику

В городе Нижний Ломов Пензенской области идет подготовка документации для ввода в эксплуатацию новой детской поликлиники в Нижнем Ломове.

Об этом в «Твиттере» сообщил губернатор Иван Белозерцев. На объекте завершили все работы, в частности — подключили инженерные коммуникации, установили медицинское оборудование.

В новой детской поликлинике в Нижнем Ломове завершены строительно-монтажные работы. Проверены и подключены инженерные коммуникации. В медкабинетах установлено оборудование.

Ведётся подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию, чтобы принять первых юных пациентов. pic.twitter.com/wpNsTWmbAH — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 4 декабря 2019 г.

«Установлены таблички с наименованием кабинетов, вывешен график приема врачей. Каждый этаж поликлиники выполнен в своей цветовой гамме», — отмечают в областном правительстве.

К строительству поликлиник приступили в марте этого года. На ее возведение потребовалось 130 млн рублей. Учреждение создали после обращения местной жительницы на прямую линию губернатора Ивана Белозерцева.