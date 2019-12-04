Стал известен победитель конкурса методических идей молодых педагогов в Пензе

В Пензе завершился очный этап регионального конкурса «Методические идеи молодых педагогов», который прошел в школе № 56.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, за победу боролись 10 педагогов. Они прошли два испытания: творческое представление совместной работы наставника и молодого педагога, и мастер-класс молодого педагога, раскрывающий его методическую идею.

Победителем была признана учитель английского языка школы № 36 Анастасия Поршнева. На втором месте — Максим Щеглов, учитель начальных классов школы № 11, третье поделили Алена Полякова, учитель информатики школы № 2 Нижнего Ломова (наставник, и Юлия Лысова, учитель истории и обществознания школы № 1 р. п. Колышлей.