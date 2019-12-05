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В декабре ожидаются скачки температуры в 25 градусов

5 декабря в 05:57 168 просмотров

В ряде регионов страны ожидаются резкие скачки температуры от низкой до минусовой. Разница температур может составить 25 градусов.

В целом в декабре в европейской части России, в ПФО и на Урале будет теплее, чем обычно, пишет «360» со ссылкой на информацию исполняющего обязанности директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, которую он предоставил «Российской газете».

Сейчас похожая ситуация — в Сибири. Оттепель ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях.

«Минимальные температуры составят минус 20, максимальные — минус 5−10 градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» — сказал Роман Вильфанд.

В центральных областях скоро потеплеет, и большая часть снега растает. Заморозки ожидаются в Москве к середине следующей недели.


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