В декабре ожидаются скачки температуры в 25 градусов

В ряде регионов страны ожидаются резкие скачки температуры от низкой до минусовой. Разница температур может составить 25 градусов.

В целом в декабре в европейской части России, в ПФО и на Урале будет теплее, чем обычно, пишет «360» со ссылкой на информацию исполняющего обязанности директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, которую он предоставил «Российской газете».

Сейчас похожая ситуация — в Сибири. Оттепель ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях.

«Минимальные температуры составят минус 20, максимальные — минус 5−10 градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» — сказал Роман Вильфанд.

В центральных областях скоро потеплеет, и большая часть снега растает. Заморозки ожидаются в Москве к середине следующей недели.