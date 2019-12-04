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В «Воейкове» наградили лучших молодых пензенских спортсменов

4 декабря в 20:36 154 просмотра

Во дворце единоборств «Воейков» прошла церемония чествования лучших молодых спортсменов Пензенской области. Одни из них только заявили о себе, другие уже готовятся к отбору на предстоящие Олимпийские игры.

Такие праздники для спортсменов — возможность расслабиться, ведь на тренировках и соревнованиях практически нет времени на отдых.

Благодарностей регионального министерства физической культуры и спорта были удостоены 36 спортсменов. Собрать всех оказалось невыполнимой задачей — многие находятся на сборах и соревнованиях. Один из пензенцев, кто пока тренируется дома, в 2019 году стал победителем мирового первенства, а также был удостоен звания Мастер спорта международного класса. Теперь он готовится к отбору на Олимпийские игры.

«Главное — чтобы ребята имели возможность профессионально продолжать свою карьеру, безболезненно перешли в большой, взрослый спорт и там показывали хорошие результаты, поэтому мы отмечаем их», — сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Окончательные итоги спортивного года в регионе подведут в конце декабря, когда пройдет традиционный олимпийский бал (0+), сообщает телеканал «Экспресс».


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