В Пензу на фестиваль народных промыслов приедут более 200 мастеров (видео)

В областном центре с 6 по 8 декабря пройдет фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза — сердце мастерства» (0+). Для проведения масштабного события организаторы предусмотрели самую большую из возможных площадок — киноконцертный зал. Программу празднования фестиваля озвучили на пресс-конференции.

Фестивалю «Пенза — сердце мастерства» всего три года, но он уже доказал свою востребованность. И если в первый раз, в 2017-м, народным умельцам хватило места в областной библиотеке имени Лермонтова, то уже в 2018 году там было тесно.

«Готовясь к проведению его второй раз, мы поняли, что уже не умещаемся в эти объемы, потому что участников оказалось в разы больше. В 2019 году количество желающих еще увеличилось, и мы ждем более 200 человек», — сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Заявившиеся на участие мастера будут представлять разные российские города и даже зарубежные страны. У гостей фестиваля появится прекрасная возможность воочию увидеть образцы традиционных видов декоративно-прикладного искусства Индии, Иордании, Египта, Ирака, Йемена и других государств. Чтобы процесс ознакомления с ними не был утомительным, организаторы предусмотрели зоны различных форматов.

«Будут работать детские площадки, фотозоны, играть музыка, организовано питание. Все желающие смогут провести на фестивале с детьми весь день», — рассказал директор Пензенского краеведческого музея Александр Сердцев.

Не просто показы, но мастер-классы и мастер-шоу — изюминкой фестиваля станет возможность быть свидетелями конкурса мастеров. 83 умельца покажут на что способны в пяти номинациях. Лучшие из них получат денежные сертификаты.

«Можно будет посмотреть, как создаются изделия, на традиционные приемы, инструменты, материалы, из которых делаются прекрасные вещи», — сказала исполнительный директор ассоциации «Ремесленная палата Пензенской области» Ирина Кирилина.

В последний день фестиваля состоится большой концерт, на котором выступит Народный артист России Владимир Девятов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.