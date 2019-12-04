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Пензенские школьники написали итоговое сочинение по русскому языку

4 декабря в 22:27 130 просмотров

Пензенские выпускники написали итоговое сочинение по русскому языку. От его результатов зависит допуск к ЕГЭ по тому же предмету, который 11-классники будут сдавать в мае 2020 года. В регионе сочинение пишут более 5000 школьников. Одной из площадок тестирования стала пензенская школа № 7.

Выпускники заходили в класс, подбадривая друг друга. Многие волновались, впереди их ждало итоговое сочинение. Это не экзамен, а лишь допуск к нему. Формат максимально приближен к ЕГЭ. С собой ничего лишнего — помимо ручки и паспорта, допускается использование словарей.

В списке тем — пять вариантов: «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». На раскрытие одной из них у 11-классников было 3 часа 55 минут. Материалы оценивали по нескольким критериям: соответствие выбранной теме, умение использовать литературный материал, грамотность, а также логика изложения.

«Темы, в принципе, обычные. Все так или иначе рассматривается в произведениях. Для детей нет ничего нового. Мы только сконцентрировали внимание, как ту или иную проблему поставить, какие произведения в качестве аргументов взять», — рассказала учитель русского языка и литературы школы № 7 Пензы Наталья Овчинникова.

Итогом теста станет «зачет» или «незачет». Переписать сочинение школьники смогут в резервные дни — 5 февраля или 6 мая, сообщает телеканал «Экспресс».


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