Пензенцы увидели, как кормят самку амурского тигра (видео)

В пензенском зоопарке прошло показательное кормление амурских тигров. В рационе — только мясо, однако, как оказалось, их не всегда бывает просто накормить.

Подготовка к кормлению амурской тигрицы заняла у специалистов пензенского зоопарка чуть больше времени, чем обычно. Этот прием пищи у Констанции был показательным. И для того, чтобы добраться до лакомового кусочка, ей пришлось постараться. Сотрудники зверинца смастерили муляж овцы, который покрыли верблюжьей шерстью, а лакомство для хищной кошки спрятали внутри.

«Они едят только мясо. Это плотоядные животные по своей природе. Охотятся на кабанов, косуль, оленей, а здесь питаются говядиной и курятиной», — рассказала методист пензенского зоопарка Людмила Акулюшина.

Как только специалисты покинули вольер, тигрицу выпустили из жилища. Она сразу обратила внимание на муляж овцы, одним движением свалила добычу с ног и достала обед.

За амурским тигром, как правило, посетители пензенского зоопарка наблюдают дольше, чем за другими животными. На планете этих хищников осталось не более 600 особей, к тому же, представители этого вида семейства кошачьих есть далеко не в каждом зоопарке. Кстати, для показательного кормления Констанцию выбрали не случайно.

«Она — многодетная мама. Так как недавно был День матери, мы решили сделать ей подарок. Сейчас у нее нет тигрят, но надеемся, что скоро появятся», — сказала заведующая научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Карина Артамонова.

За расписанием показательных кормлений можно следить в официальных группах зоопарка в социальных сетях, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.