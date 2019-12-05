В Кузнецке обсудили действия ведомств по устранению ЧС в 2019 году (видео)

За 11 месяцев 2019 года в городе Кузнецке Пензенской области не произошло крупных чрезвычайных происшествий. Наиболее серьезные связаны с пожарами и авариями на дорогах. О том, каких результатов удалось добиться и какие задачи стоят перед ответственными ведомствами в 2020-м, обсудили на учебно-методическом сборе в администрации города.

Более 50 тактико-специальных и командно-штабных учений, 128 единиц техники и 5000 человек личного состава. Отработку взаимодействия всех подразделений при возникновении условных происшествий в Кузнецке проводили, в основном, на объектах с массовым пребыванием людей — в школах и учреждениях культуры. В течение года специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям проверили несколько десятков домов, где проживают многодетные, малообеспеченные или находящиеся в трудной жизненной ситуации семьи. Установили более 100 автономных дымовых пожарных извещателей.

«За 2019 год в городе произошло 142 пожара и возгорания, 101 дорожно-транспортное происшествие и 237 аварии на объектах ЖКХ. На единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 1500 сообщений», — прокомментировал начальник управления по делам ГО и ЧС Кузнецка Андрей Кичатов.

На учебно-методическом сборе отметили, что в 2019-м в городе в результате происшествий сократилось количество пострадавших. В целом действиям подразделений, задействованных в ликвидации последствий ЧП, городские власти поставили удовлетворительную оценку.

«Благодарю всех присутствующих за проделанную работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нам надо добиться снижения показателей гибели и травматизма. Это основной критерий, по которому ведется оценка. Мы обязаны в 2020 году закольцевать город по системе оповещения. Это должно быть отражено в бюджете и исполнено фактически», — сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Чем больше мы будем говорить о порядке действий при возникновении тех или иных чрезвычайных ситуаций и рисках, тем вероятнее, что граждане усвоят алгоритм, по которому они должны действовать в чрезвычайных ситуациях», — отметил заместитель начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Пензенской области Равиль Тимербулатов.

В завершении учебно-методического сбора состоялось награждение. Благодарственные письма регионального управления МЧС вручили мэру Кузнецка Сергею Златогорскому и начальнику городского управления образования Ларисе Борисовой, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.