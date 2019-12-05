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Белозерцев и Комаров обсудили реализацию нацпроектов в Пензенской области (видео)

5 декабря в 01:26 160 просмотров

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценил, насколько активно в Пензенской области реализуются национальные проекты. В ходе заседания в областном правительстве полпреду рассказали о результатах, которых уже удалось добиться по различным направлениям: образование, культура, демография, формирование комфортной городской среды. Затронули и проблемные вопросы.

Заседание в областном правительстве началось с торжественного события: за активное участие в общественной и политической жизни российского общества губернатору Ивану Белозерцеву полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручил государственную награду — благодарность Владимира Путина. После совместного фото на память — обсуждение значимых тем. К завершению подходит один из этапов реализации национальных проектов, инициированных президентом.

«В субъекте разработано 50 паспортов по 12 направлениям. Всего до 2024 года на реализацию нацпроектов в Пензенской области запланировано свыше 40 миллиардов рублей. В 2019 году на эти цели выделено более 10 миллиардов рублей. Наш регион вошел в шестерку лидеров среди субъектов РФ по освоению средств, предназначенных для национальных проектов», — рассказал Иван Белозерцев.

Так, в 2019 году в рамках реализации нацпроектов в Пензенской области благоустроили 42 общественных пространства, 63 двора, сданы 178 дорожных объектов, завершается строительство школы в микрорайоне Арбеково, отремонтированы 13 спортивных залов, проведен капитальный ремонт в 19 учреждениях культуры, завершается ремонт 23 детских садиков. Темпы освоения выделенных средств — хорошие, однако, по словам полпреда Игоря Комарова, остаются и нерешенные проблемы.

«Мы видим риски при реализации национального проекта «Здравоохранение». Так, в регионе отмечается высокая младенческая смертность, также от острого нарушения мозгового кровообращения. Существуют вопросы со сроками строительства фельдшерско-акушерских пунктов и освоением средств на данные цели», — сказал Игорь Комаров.

Улучшить показатели, со слов главы региона, помогут новые программы по предродовой подготовке, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Ожидается, что до конца года в рамках нацпроектов по направлениям «Демография» и «Здравоохранение» начнут реализовывать новые проекты, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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