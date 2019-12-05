Молодежка пензенской «Лагуны-УОР» реабилитировалась после поражения (видео)

Игроки дублирующего состава пензенской «Лагуны-УОР» реабилитировались за поражение в стартовом матче первенства России по мини-футболу среди девочек. Во второй игре «желто-синим» противостоял принципиальный соперник — питерская «Аврора». В итоге победа осталась за дружиной Михаила Крюкова.

Поражение от орловских футболисток в рамках первенства России для болельщиков «Лагуны-УОР» стало неожиданностью. У тренерского штаба было меньше суток на то, чтобы внести коррективы в игру команды. В матче с «Авророй» состав молодежки пополнили игроки основы — сестры Екатерина и Мария Самойловы, а также Екатерина Енина. Несмотря на значительное усиление, первый гол в матче был забит в ворота «Лагуны-УОР». Впрочем, «желто-синие» быстро отыгрались благодаря голу Екатерины Самойловой. Пензенские девушки могли завершить первый период с большим преимуществом, однако Екатерина Енина не реализовала десятиметровый.

В начале второго тайма все та же Екатерина Самойлова вывела команду вперед, но на то, чтобы отыграться, гостям из северной столицы потребовалось меньше минуты.

«После забитого мяча бывает некая эйфория, из-за которой на долю секунды теряется концентрация, а в нашем спорте этого ни в коем случае нельзя допускать. Это приводит к тому, что мы сегодня увидели. Будем готовиться, чтобы забивать больше», — сказал Михаил Крюков.

Равный счет продержался на табло всего три минуты. Вновь выстрелила ударная четверка «Лагуны-УОР». Дарья Навозова замкнула прострел на дальней штанге и вывела пензенскую команду вперед, а затем Екатерина Енина реабилитировалась за промах с десятиметровой отметки и забила четвертый мяч.

«Так-то игра складывалась лучше, чем вчера. Есть Самойловы, Катя Енина, которые имеют опыт игры в высшей лиги и, как, мне кажется, они придали уверенности команде, поэтому так все сложилось. С ровесниками играть легче», — отметила вратарь МФК «Лагуна-УОР» Дарья Навозова.

Итоговый счет — 4:2 в пользу «желто-синих». После этой игры молодежка «желто-синих» сохранила шансы на победу в турнире. Для этого команде необходимо обыгрывать нижегородскую «Норманочку» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.