Полпред президента в ПФО Игорь Комаров оценил арт-поместье «Новые берега» (видео)

Арт-поместье «Новые берега» под Пензой приняло первых жильцов. Участниками уникального для страны проекта, который открывает перспективы для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, стали 30 человек из пяти регионов страны. С новоселами встретился полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Полпред посетил арт-поместье в рамках рабочего визита в Пензенскую область.

В большой и дружной семьей Щеголевых каждый талантлив по-своему. Не сидеть на месте, а разносторонне развиваться всех призывает многодетная мама. Она же стала инициатором переезда семьи из Самарской области в арт-поместье «Новые берега». В первый же день пребывания на новом месте поняли, что сделали правильный выбор.

«Мы почувствовали комфорт даже в плане санузлов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я как мама сама их мою, ношу на руках, это очень тяжело. А здесь созданы условия, чтобы ребенок мог сам зайти в душ и помыться», — отметила жительница арт-поместья «Новые берега» Ольга Щеголева.

С мужем женщина развелась, свои дети давно выросли. Несколько лет назад она приняла решение стать приемной мамой и сейчас воспитывает девятерых детей, в том числе — с различными заболеваниями. Признается: времени и сил хватает на всех. В арт-поместье «Новые берега» Ольга Щеголева планирует воплотить в жизнь свою мечту — делиться с другими своим огромным опытом по уходу за особенными детьми. Проект открывает множество возможностей.

«В данный момент заселены все квартиры, это ребята из пяти регионов страны. Есть семейные, приемные семьи, ребята — из домов престарелых и детдомов. Например, из Екатеринбурга приехала замечательная девушка, которая рисует зубами», — рассказала руководитель автономной некоммерческой организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Наталья Шиндина последние несколько лет жила в соцучреждениях. Узнав о новом проекте, не раздумывая подала заявку на участие и ей повезло. О том, как давно мечтала начать новую жизнь, женщина рассказала полномочному представителю президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову.

В перспективе «Новые берега» будут состоять из семи жилых домов, в которых поселятся 120 человек. Кроме того, планируется возвести кафе, магазин, кинотеатр, гостиницу, образовательный центр, банно-оздоровительный комплекс, часовню и цех по производству полуфабрикатов. Полпред отметил, что организаторы продумали буквально каждую деталь.

«Здесь рассматривается вопрос не только удобство проживания, но и реализации возможностей и талантов ребят и взаимопомощи. Хочется, чтобы это дальше развивалось, мы, конечно, будем помогать, это будет примером для других регионов», — сказал Игорь Комаров.

«Любые усилия — организационные, финансовые, оправданы, когда видишь счастливые глаза людей, которые оказались здесь в таких условиях, их даже в Европе не увидишь. Проект нужный и является лучшим в Российской Федерации», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Игорь Комаров отметил, что именно неравнодушие жителей региона, личное участие главы региона, помощь президента страны и председателя российского правительства позволили воплотить в жизнь столь уникальный проект.

Заселение следующей очереди запланировано на апрель 2020 года, когда будет завершен второй этап строительства. Организаторы уже получили порядка 90 заявок на заселение от жителей 19 регионов страны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.