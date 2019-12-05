В центре Пензы иномарка сложилась пополам после столкновения со столбом

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщают о жестком дорожно-транспортном происшествии в центре Пензы.

Очевидец сфотографировал автомобиль Hyundai Solaris, который вылетел с проезжей части и остановился в сугробе около столба, замерев поперек дороги. Кадр сделан на улице Суворова перед остановкой «Улица Кулакова».

«Машина врезалась в столб. Видимо, ДТП было ранним утром», — написал автор публикации.

Позже появилась видеозапись с места происшествия. У иномарки серьезно пострадала левая сторона: ее буквально ввернуло в салон, крыша вздыбилась, лобовое стекло не выдержало сжатия.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.