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В центре Пензы иномарка сложилась пополам после столкновения со столбом

5 декабря в 08:58 196 просмотров

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщают о жестком дорожно-транспортном происшествии в центре Пензы.

Очевидец сфотографировал автомобиль Hyundai Solaris, который вылетел с проезжей части и остановился в сугробе около столба, замерев поперек дороги. Кадр сделан на улице Суворова перед остановкой «Улица Кулакова».

«Машина врезалась в столб. Видимо, ДТП было ранним утром», — написал автор публикации.

Позже появилась видеозапись с места происшествия. У иномарки серьезно пострадала левая сторона: ее буквально ввернуло в салон, крыша вздыбилась, лобовое стекло не выдержало сжатия.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza?z=photo-156022223_457273344%2Falbum-156022223_00%2Frev

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