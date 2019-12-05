Пензенские бизнесмены узнали о трендах в управлении кадрами и подборе персонала

В Пензе 4 декабря на Всероссийском форуме для предпринимателей «Территория бизнеса — территория жизни» прошел мастер-класс для бизнесменов «Управление кадровым ресурсом в госструктурах и малом бизнесе».

Эксперт программы «Лидеры Производительности» Национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», преподаватель программ MBA/DBA высшей школы бизнеса и ММУ Дмитрий Поляков рассказал бизнесменам о процедуре подбора персонала и системе управления кадровым ресурсом. Он разъяснил, что такое формула эффективности работы.

«Самое важное — показатель эффективности. Для этого необходима мотивация сотрудников. Она исходит, во-первых от руководства, а во-вторых, в эффективности работы. Благодаря мотивации сотрудников вы повысите эффективность компании. Но мотивации можно добиться, только если дать сотруднику заниматься тем делом, к которому он испытывает интерес. Для хорошего результата нужно много действовать. Сотрудников нужно заинтересовать, чтобы они сами хотели работать на результат без дополнительных «пинков», — пояснил он.

Участник мастер-класса Алексей Шамин рассказал, что долгое время не мог принять на работу сотрудника, который бы действительно «горел» работой.

«Я сменил несколько сотрудников, но теперь я знаю, какой работник мне нужен и теперь уже не ошибусь с выбором», — добавил он.

Кроме того, участники узнали, как отобрать «партию» кандидатов, выбрать из них самого подходящего для своей компании, а после, адаптировать новичка за короткое время. Также они поняли, как создать организации репутацию, привлекающую сотрудников.