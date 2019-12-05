Пензенским предпринимателям рассказали, как использовать бренд для развития бизнеса

Антон Желябин, сооснователь и партнер компании «Неформально», поделился своим опытом создания успешного бренда компании.

«Есть два подхода. Первый — сделать хорошо, и пусть оно дальше само живет. Но такой подход сейчас уже не работает. Это хорошо для каких-то разовых событий, для хайпа. Второй тип брендинга — регулярный и продолжительный. Пусть он не всегда сильно заметен, но направлен на долгосрочный результат.

Например, один раз получить премию — это хороший повод, чтобы стать заметнее. Но намного важнее, какие процессы происходят потом, чтобы компанию поддерживать и развивать», — сказал он.

Антон Желябин рассказал о том, как бренд влияет на эффективность бизнеса, в чем его смысл. Слушатели мастер-класса узнали о том, с какими проблемами сталкиваются компании, например, противоречивые решения маркетологов убивают продажи. Спикер также дал много практических рекомендаций.

«Бренд формируется в процессе различных коммуникаций. Это могут быть и слухи вокруг компании, и так называемое сарафанное радио, и фирменный стиль, представленный на визуальных материалах. Здесь все имеет значение: как организовано рабочее пространство, как сотрудники общаются с клиентами, разговаривают по телефону, как устроен сайт компании и так далее», — сообщил эксперт.

Один из участников мастер-класса поделился своими впечатлениями от мероприятия. Он отметил, что обмен опытом очень важен, особенно для начинающих бизнесменов.

«Сегодня я получил много полезной информации. Хорошо, что спикер оставил адрес своей электронной почты для связи. Будет возможность обратиться к нему в дальнейшем. Вообще на таких мероприятиях появляется много нужных и важных знакомств», — сказал Михаил Артамонов.

Напомним, в этот день в рамках форума также состоялось награждение победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Кто стал лучшим и получил возможность представить регион в финале конкурса, смотрите здесь.