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В Пензе бизнесменам рассказали о видах господдержки предпринимательства

5 декабря в 12:28 80 просмотров

Дискуссия «Инструменты развития и поддержки малого и среднего бизнеса» состоялась на форуме «Территория бизнеса — территория жизни». Мероприятие прошло в Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

Перед собравшимся на данной площадке выступили представители Банка России, фонда «Поручитель», Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области. Спикеры отметили, что в настоящее время в стране делается большой упор на информационное сопровождение бизнеса. В частности, руководитель Центра поддержки предпринимательства Наталья Солодилова сообщила присутствующим об открытии Центра «Мой бизнес» в Пензе, где все услуги предоставляются бесплатно в режиме «одного окна».

«Мы представляем широкий спектр консультационных услуг. Мы готовы оказывать предпринимателям поддержку в их взаимодействии с органами власти и развитии бизнеса», — отметила она.

Представитель Банка России Дмитрий Викулов рассказал о биржевых инструментах для малого и среднего предпринимательства. Участники дискуссии поговорили о требованиях банков к заемщикам, рассмотрели четыре стадии развития бизнеса: возникновение, становление, развитие и зрелость. Состоялось обсуждение вопросов о ключевых видах господдержки, привлечения денег для старта проекта и других.

Кроме того, в рамках форума прошли мастер-классы, круглые столы и другие дискуссии по актуальным темам. В завершение дня лучшие предприниматели получили статуэтки «Золотой домкрат», их вручили победителям регионального этапа премии «Бизнес-Успех».


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