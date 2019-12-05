Молодежка пензенской «Лагуны-УОР» победила на первенстве России

В Пензе завершилось первенство России по мини-футболу среди девочек 2001−2002 годов рождения. В турнире участвовали четыре команды, в том числе сурская «Лагуна-УОР».

Подопечные Михаила Крюкова проиграли первый матч против «ОрелГУ-КПРФ» со счетом 3:5, однако затем смогли исправить турнирное положение. Во второй соревновательный день пензячки одолели питерскую «Аврору» — 4:2, а в третий — нижегородскую «Норманочку» с тем же счетом.

Двух побед «Лагуне-УОР» хватило, чтобы стать победителем турнира. Также представители сурского клуба получили несколько индивидуальных наград. Екатерина Енина выиграла гонку бомбардиров, Мария Самойлова получила приз зрительских симпатий, а Михаила Крюкова признали лучшим тренером.

Второе место на турнире занял клуб из Санкт-Петербурга. Его футболистка Ксения Олексюк стала лучшим игроком первенства. Третье место заняла «Норманочка». Лучшей защитницей стала нижегородка Яна Садакова, лучшей нападающей — ее одноклубница Карина Тулупова.

Последнее место заняли «обидчицы» пензячек из Орла. Вратаря клуба, который пропустил больше всех голов — 12, признали лучшим. Приз получила Кристина Полякова.