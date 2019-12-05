В Пензе прошел круглый стол по развитию женского предпринимательства

Круглый стол «Женское предпринимательство — новые возможности для роста экономики» прошел в Пензе в ходе форума «Территория бизнеса — территория жизни».

Модератором мероприятия стал региональный директор МСП Банка в Ижевске Денис Григорьев. По его мнению, у бизнеса в России — «женское лицо».

«Я принимаю участие в подобных форумах не в первый раз. Еще когда я был только участником, обратил внимание, и это меня удивило, что бизнес, который успешно ведут женщины, — настолько разносторонний», — сказал он.

Перед участницами круглого стола выступили успешные женщины и предпринимательницы Пензы, в их числе — создатель общества инстамам Анна Сочилова, гендиректор компании «Моторные технологии» Ольга Изранова.

Председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» Ольга Мещерякова отметила, что роль женщины в современном обществе уникальна.

«Сегодня она не просто жена и мать, но все чаще занимает активную жизненную позицию. Есть очень много сфер, где женщина могла бы успешно развиваться. Например, в декрете молодая мама может начать воплощать свою мечту», — рассказала она.

После выступления спикеров пензячки смогли задать им свои вопросы, а также озвучить предложения о том, как совершенствовать систему женского предпринимательства и привлечь в нее как можно больше соратниц.

«Важно видеть положительные примеры и понимать: если другие смогли, у меня тоже получится», — отметила Ольга Мещерякова.

Напомним, в рамках форума прошли мастер-классы, дискуссии, круглые столы, а также состоялось награждение победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Одной из номинаций была «Лучший женский проект», победу одержала Ольга Воронцова (ветеринарная клиника «ПланетаЗоо» города Заречный).