Автомобили пензенцев мешают уборке снега

В пресс-службе администрации Пензы назвали самые проблемные с точки зрения осуществления механизированной уборки улично-дорожной сети участки. Это проезжая часть вдоль торговых центров «КаГау» и «Берлин» на проспекте Строителей, около магазина «Буратино» и парка 40-летия Победы на одноименном проспекте, улицы Клары Цеткин и Терновского.

Напомним, крупный снегопад обрушился на город вечером во вторник, 3 декабря, осложнив дорожную обстановку и став одной из причин массовых аварий. Наутро пензенцы остались недовольны результатом работы снегоуборочной техники, хотя на дороги выходили 76 спецмашин, а за ходом работ следили мэр Андрей Лузгин и сотрудники администрации.