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Автомобили пензенцев мешают уборке снега

5 декабря в 09:47 202 просмотра

Пензенских автолюбителей просят не парковать транспортные средства вдоль дорог на длительный период. Машины мешают работе снегоуборочной техники.

В пресс-службе администрации Пензы назвали самые проблемные с точки зрения осуществления механизированной уборки улично-дорожной сети участки. Это проезжая часть вдоль торговых центров «КаГау» и «Берлин» на проспекте Строителей, около магазина «Буратино» и парка 40-летия Победы на одноименном проспекте, улицы Клары Цеткин и Терновского.

Напомним, крупный снегопад обрушился на город вечером во вторник, 3 декабря, осложнив дорожную обстановку и став одной из причин массовых аварий. Наутро пензенцы остались недовольны результатом работы снегоуборочной техники, хотя на дороги выходили 76 спецмашин, а за ходом работ следили мэр Андрей Лузгин и сотрудники администрации.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/penzentsev_prosyat_ubrat_avtomobili_s_dorog_dlya_uborki_snega/

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