В пензенской ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП на ул. Аустрина

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного 4 декабря в 18:30. Напротив дома № 3Б автомобиль «Нива» сбил 56-летнего мужчину. За рулем внедорожника находился 34-летний водитель.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.
«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.