В пензенской ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП на ул. Аустрина

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области предоставили официальную информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода на улице Аустрина.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного 4 декабря в 18:30. Напротив дома № 3Б автомобиль «Нива» сбил 56-летнего мужчину. За рулем внедорожника находился 34-летний водитель.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.