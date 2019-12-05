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Житель Сердобска заказал интимные услуги у мошенников

5 декабря в 10:06 192 просмотра

Житель города Сердобска Пензенской области обратился в местную полицию с заявлением о мошенничестве.

В ходе проверки установлено, что в ноябре двое жителей Сердобска заказали на дом интимные услуги, которые предлагались в социальной сети. За досуг они перечислили на банковскую карту незнакомца 4 000 рублей.

Однако на дом к приятелям никто не приехал. Тот, кто перечислил деньги, стал искать справедливости в полиции. Он написал заявление о том, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В пресс-службе прокуратуры Пензенской области пояснили, что злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.


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