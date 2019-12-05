Пензенцы обсудили, как применить опыт предпринимателей дореволюционной эпохи

В Пензе в рамках форума «Территория бизнеса — территория успеха», который прошел в библиотеке им. М. Ю. Лермонтова , состоялся круглый стол «Наследие выдающихся предпринимателей России».

Экспертом площадки выступил заместитель председателя комиссии по ценностно-ориентированному предпринимательству «Опоры России», вице-президент НП «Опора» Владислав Жукович.

Участники круглого стола сравнили подходы дореволюционных и современных предпринимателей, выяснили, как популяризация наследия может повысить интерес к бизнесу у школьников и студентов, а также какие проекты в моногородах могут стартовать для разных целевых аудиторий.

Так, депутат областного ЗакСобрания Ольга Чистякова рассказала о пензенских исторических проектах. Для наглядности она показала фильм о местных купцах.

«Дело многих купцов живо до сих пор. И это очень ценно. В старину люди делали что-то вечное и значимое. Что как раз и нужно делать современным бизнесменам. Наша площадка необходима также для того, чтобы участники познакомились и в дальнейшем помогали друг другу. Мы поставили задачу разобраться в прошлом, узнать о том, как раньше выстраивался бизнес, и хотим рассказывать об этом во всех регионах. Это поможет выстроить современный бизнес идеально, созидательно, не принося вред окружающей среде», — отметил Владислав Жукович.

Также спикер рассказал о различных этнических сторонах предпринимательства и об удачных примерах бизнеса, созданного русскими предпринимателями. По итогам участники круглого стола настроились на общую плодотворную работу в части развития «созидательного» бизнеса.

Напомним, итоги премии «Бизнес-Успех» подвели на пленарном заседании форума «Территория бизнеса — территория жизни» 4 декабря. Победителем в номинации «Лучший созидательный проект» стала Екатерина Скобелина из Кузнецка.