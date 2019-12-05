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Валерий Лидин изучил опыт Саратова по благоустройству и достройке домов

5 декабря в 10:56 122 просмотра

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин в качестве координатора принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Саратове.

Участники встречи осмотрели обновленное общественное пространство на проспекте Кирова, являющемся визитной карточкой города. Они ознакомились с подходом подрядчика к осуществлению реконструкции, когда работы выполнялись поэтапно, чтобы не доставлять больших неудобств жителям. Вывески всех торговых точек в этом районе планируют оформить в едином стиле, а рекламные щиты — убрать.

После этого собравшиеся отправились к самому известному долгострою Саратова — десятиэтажному дому ЖСК «На Большой Горной», который начали возводить в 1980-х. Дом был исключен из реестра проблемных объектов, когда в конце 2017-го ввели в эксплуатацию четыре секции. Для достройки был изменен проект: в качестве инвестиционного ресурса использовали коммерческие помещения на 1 000 квадратных метров и подземный паркинг. Создание инфраструктуры также легло на плечи инвестора.

Еще один дом обманутых дольщиков достроили спустя три года после «заморозки».

Также парламентарии осмотрели поселок Солнечный с бульваром Героев Отечества, который был открыт в рамках комплексного благоустройства микрорайона.

«Этим летом саратовские делегации три раза приезжали в Пензу, чтобы познакомиться с нашими проектами комплексного освоения жилых территорий, изучали законодательство в части решения проблем обманутых дольщиков, посещали предприятия строительного комплекса.

Некоторые наработки внедрены в Саратове, что-то будут интересно другим регионам. Обмен лучшими практиками необходим для социально-экономического развития территорий Приволжского федерального округа, что важно для решения главной задачи, которую поставил президент России Владимир Путин по повышению качества жизни населения», — заявил Валерий Лидин.

В завершение выезда чиновники возложили цветы к памятникам летчикам Николая Скоморохову и Виктору Талалихину и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Пензенской области

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