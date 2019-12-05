Жителя села Сюзюмского наказали за повреждение трактором сосен

По данным следствия, в июне житель села Сюзюмское вывозил с территории Николо-Барнуковского участка леса сухостой и валежник. Он погрузил их на трелевочный трактор, но при движении на транспортном средстве повредил 20 сырорастущих сосен. Также выяснилось, что две сухостойные сосны он спилил незаконно.

Специалисты судебной финансово-экономической экспертизы оценили размер ущерба, причинный лесному хозяйству, — 100 тысяч рублей. Деньги решили взыскать с нарушителя.

«Решением суда требования удовлетворены в полном объеме. Его исполнение находится на контроле», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Средства должны поступить в бюджет Сосновоборского района.