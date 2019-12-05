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Жителя села Сюзюмского наказали за повреждение трактором сосен

5 декабря в 11:12 42 просмотра

Житель Сосновоборского района Пензенской области нарушил природоохранное законодательство.

По данным следствия, в июне житель села Сюзюмское вывозил с территории Николо-Барнуковского участка леса сухостой и валежник. Он погрузил их на трелевочный трактор, но при движении на транспортном средстве повредил 20 сырорастущих сосен. Также выяснилось, что две сухостойные сосны он спилил незаконно.

Специалисты судебной финансово-экономической экспертизы оценили размер ущерба, причинный лесному хозяйству, — 100 тысяч рублей. Деньги решили взыскать с нарушителя.

«Решением суда требования удовлетворены в полном объеме. Его исполнение находится на контроле», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Средства должны поступить в бюджет Сосновоборского района.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%83%D0%B4-%D0%BB%D0%B5%D1%81-549371/

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