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В России начали производить искусственный рыбный фарш

5 декабря в 11:32 134 просмотра

Через три-четыре года на прилавках российских магазинов появится полноценный искусственный фарш осетрины, сообщает газета «Известия».

Стоимость блюд из такого фарша будет выше, чем на еду премиального сегмента из мяса настоящей рыбы. Конкурировать с продукцией среднего сегмента он сможет только к 2026−2027 годам — именно тогда его стоимость снизится.

Сейчас ученые изучают новый подход к «выращиванию» мяса. Биоматериал для этого берут у рыбьих мальков посредством биопсии. В мышцах находится большое количество стволовых клеток, к которым через специальный биореактор подводят питательные вещества. Задача биологов — понять, при каких условиях мясо будет «расти» быстрее всего.

Также ученые экспериментируют с выращиванием жировых компонентов из стволовых клеток соединительной ткани, которые подсаживают к мышечным.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-53974/

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