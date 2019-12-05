В России начали производить искусственный рыбный фарш

Через три-четыре года на прилавках российских магазинов появится полноценный искусственный фарш осетрины, сообщает газета «Известия» .

Стоимость блюд из такого фарша будет выше, чем на еду премиального сегмента из мяса настоящей рыбы. Конкурировать с продукцией среднего сегмента он сможет только к 2026−2027 годам — именно тогда его стоимость снизится.

Сейчас ученые изучают новый подход к «выращиванию» мяса. Биоматериал для этого берут у рыбьих мальков посредством биопсии. В мышцах находится большое количество стволовых клеток, к которым через специальный биореактор подводят питательные вещества. Задача биологов — понять, при каких условиях мясо будет «расти» быстрее всего.

Также ученые экспериментируют с выращиванием жировых компонентов из стволовых клеток соединительной ткани, которые подсаживают к мышечным.