Экс-главврач онкодиспансера Виталий Серебряков отправится в колонию за взятки

В Пензенском областном суде оставили без изменения приговор в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Виталия Серебрякова. Мужчину признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Установлено, что с декабря 2016 года по апрель 2018-го главный врач брал деньги за обеспечение условий участия двух фармацевтических компаний в аукционах на право заключения контрактов на поставку лекарств. Представитель одной компании передал 1 388 500 руб., второй — 246 500 руб. В итоге мужчину задержали сотрудники управления ФСБ.

Виталий Серебряков частично признал свою вину. Он не отрицал, что получил деньги, но считал, что действовал в рамках полномочий. По его словам, он не мог повлиять на итог аукционов и просто обманул представителей фирм.

«Показания о том, что в действительности главврач не мог осуществить обещания, данные представителям фирм, из-за отсутствия на то служебных полномочий, суд счел надуманными, данными исключительно из-за желания смягчить свою участь и избежать ответственности за совершение особо тяжких преступлений коррупционной направленности», — сообщили в пресс-службе областного суда.

В результате Виталия Серебрякова приговорили к пяти годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину обязали выплатить штраф в 11 000 000 рублей, лишили права занимать определенные должности в системе органов здравоохранения на три года. Его взяли под стражу в зале суда.

Бывший главврач с адвокатом подали апелляционные жалобы, но их оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 4 декабря.