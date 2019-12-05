Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил арт-поместье «Новые берега»
Вечерняя новогодняя Пенза
Отзыв на книгу Леонида Каганова «Лена Сквоттер и парагон возмездия»
Рецензия на фильм «Давай разведемся» (16+)
Наши новости
Житель Сердобска заказал интимные услуги у мошенников
Жительница Сердобского района обманула суд ради подруги-обвиняемой
В отношении депутата пензенского ЗакСобрания возбуждено уголовное дело
Пензячка потеряла деньги, перейдя по ссылке в сообщении
В Пензе гендиректору фирмы грозит реальный срок за долг в 10 млн рублей
Жителю Никольского района вынесли приговор за ДТП с двумя погибшими
Житель села Канаевка вонзил нож в грудь собутыльника
В Шемышейском районе три приятеля попались на краже казенного имущества
Найденный мертвым житель Засечного незадолго до гибели выпивал с соседом
В Засечном в квартире многоэтажки обнаружили труп

Экс-главврач онкодиспансера Виталий Серебряков отправится в колонию за взятки

5 декабря в 11:41 368 просмотров

В Пензенском областном суде оставили без изменения приговор в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Виталия Серебрякова. Мужчину признали виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах.

Установлено, что с декабря 2016 года по апрель 2018-го главный врач брал деньги за обеспечение условий участия двух фармацевтических компаний в аукционах на право заключения контрактов на поставку лекарств. Представитель одной компании передал 1 388 500 руб., второй — 246 500 руб. В итоге мужчину задержали сотрудники управления ФСБ.

Виталий Серебряков частично признал свою вину. Он не отрицал, что получил деньги, но считал, что действовал в рамках полномочий. По его словам, он не мог повлиять на итог аукционов и просто обманул представителей фирм.

«Показания о том, что в действительности главврач не мог осуществить обещания, данные представителям фирм, из-за отсутствия на то служебных полномочий, суд счел надуманными, данными исключительно из-за желания смягчить свою участь и избежать ответственности за совершение особо тяжких преступлений коррупционной направленности», — сообщили в пресс-службе областного суда.

В результате Виталия Серебрякова приговорили к пяти годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину обязали выплатить штраф в 11 000 000 рублей, лишили права занимать определенные должности в системе органов здравоохранения на три года. Его взяли под стражу в зале суда.

Бывший главврач с адвокатом подали апелляционные жалобы, но их оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 4 декабря.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...