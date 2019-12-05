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В Пензе первая группа предпенсионеров окончила курсы повышения квалификации

5 декабря в 11:56 142 просмотра

В Институте дополнительного профессионального образования (ИДПО) Пензенского государственного технологического университета состоялась защита проектов первых выпускников программы переобучения для граждан предпенсионного возраста. Занятия проводились в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России.

Обучение проходило в ноябре. За месяц студенты старше 50 лет изучили веб-дизайн и разработку приложений. Поскольку программа была построена по стандартам WorkdSkills, с полученными знаниями выпускники будут конкурентоспособными и мобильными на современном рынке. После экзамена они получили сертификаты о повышении квалификации «Разработчик веб- и мельтимедийных приложений».

Специальность осваивали 80 мужчин и женщин, с которыми работали опытные педагоги и практики в сфере IT-технологий, пояснили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

«Мы продолжим реализацию проекта и в будущем. Программа рассчитана до 2024 года, поэтому мы ждем предпенсионеров на обучение по этой программе, а также предлагаем пройти профессиональную подготовку по профессиям рабочих, служащих по должности «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)». Подчеркну, что повысить свою квалификацию или обучиться новой профессии наши слушатели смогут за счет средств федерального бюджета», — заявила директор ИДПО ПензГТУ Наталья Хрусталькова.

Фотография: скриншот - http://pnzreg.ru/news/society/200566/

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