В Пензе первая группа предпенсионеров окончила курсы повышения квалификации

Обучение проходило в ноябре. За месяц студенты старше 50 лет изучили веб-дизайн и разработку приложений. Поскольку программа была построена по стандартам WorkdSkills, с полученными знаниями выпускники будут конкурентоспособными и мобильными на современном рынке. После экзамена они получили сертификаты о повышении квалификации «Разработчик веб- и мельтимедийных приложений».

Специальность осваивали 80 мужчин и женщин, с которыми работали опытные педагоги и практики в сфере IT-технологий, пояснили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

«Мы продолжим реализацию проекта и в будущем. Программа рассчитана до 2024 года, поэтому мы ждем предпенсионеров на обучение по этой программе, а также предлагаем пройти профессиональную подготовку по профессиям рабочих, служащих по должности «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)». Подчеркну, что повысить свою квалификацию или обучиться новой профессии наши слушатели смогут за счет средств федерального бюджета», — заявила директор ИДПО ПензГТУ Наталья Хрусталькова.