В Пензе на закрытии Года театра выступит актер из Москвы

В Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского готовятся к торжественной церемонии закрытия Года театра в России.

Мероприятие состоится на большой сцене 12 декабря в 18:30 (12+). Церемонию откроет театрализованный пролог, после которого запланированы выступления официальных лиц и представителей коллективов, составивших творческие отчеты за год.

Затем начнется моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» (12+) по роману Нодара Думбадзе. В нем сыграет актер Московского театра на Юго-Западе Георгий Иобадзе.

«Пригласительный билет на праздничный вечер можно получить в кассе драматического театра», — уточнили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

В 2019 году, который был объявлен Годом театра президентом России, прошли фестивали «МаскерадЪ» и «Театральные экзерсисы», чтецкие конкурсы и мероприятия любительских театральных коллективов, творческие лаборатории и другие тематические встречи.