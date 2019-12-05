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В ГИБДД прокомментировали жесткое ДТП на ул. Суворова

5 декабря в 12:20 144 просмотра

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Суворова в Пензе.

Предварительно установлено, что сигнал об аварии поступил на пульт дежурного 5 декабря в 6:40. Автомобиль Hyundai врезался в фонарный столб в районе дома № 120 на улице Суворова.

В результате аварии 43-летнему мужчину, находившегося за рулем иномарки, доставили в больницу.

По факту случившегося организована проверка, добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Напомним, фотография и видеозапись с места происшествия появилась в социальной сети. Машина буквально сложилась пополам после столкновения со световой опорой.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот с видео - https://vk.com/sova_penza?z=video-156022223_456240394%2F57edd64ed8a447641f%2Fpl_wall_-156022223

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