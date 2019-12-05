Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил арт-поместье «Новые берега»
Вечерняя новогодняя Пенза
Отзыв на книгу Леонида Каганова «Лена Сквоттер и парагон возмездия»
Рецензия на фильм «Давай разведемся» (16+)
Наши новости
Бумажная или электронная. Россияне смогут сами выбрать вариант трудовой
В России начали производить искусственный рыбный фарш
В декабре ожидаются скачки температуры в 25 градусов
Салат «Оливье» обойдется россиянам дороже, чем в прошлом году
Коллекторам хотят полностью запретить заниматься долгами за услуги ЖКХ
В Центробанке увидели риски в поэтапном раскрытии эскроу-счетов
Одна погибшая, двое пострадавших. В Перми мужчина стрелял по прохожим из ружья
Ученые провели эксперимент с определением мимики у кошек
В России резко возросло количество ДТП с участием такси
Сколько россияне потратят на новогодний стол

В России возросло количество ДТП с участием автобусов

5 декабря в 13:00 140 просмотров

С января по октябрь 2019 года случилось на 12% больше дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, чем за аналогичное время 2018-го, сообщает газета «Известия».

По статистическим данным ГИБДД, в 4 518 авариях виноваты оказались водители компаний с лицензией на пассажирские перевозки.

Также зафиксировано на 17% больше ДТП, в которых водители автобусов находились в состоянии алкогольного опьянения. Но в абсолютном значении таких случаев мало — всего 54.

В ведомстве отметили, что ситуация не меняется в лучшую сторону с 2016 года. Статистика не улучшается ни в плане количества ДТП, ни по числу пострадавших и погибших.

Эксперты не видят положительного эффекта от принимаемых сегодня для улучшения ситуации мер. Они выступают за ужесточение ответственности водителей даже за незначительные аварии, запрет использования старого транспорта и возвращение инспекторов на дороги.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-2531578/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...