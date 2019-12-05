В России возросло количество ДТП с участием автобусов

С января по октябрь 2019 года случилось на 12% больше дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, чем за аналогичное время 2018-го, сообщает газета «Известия» .

По статистическим данным ГИБДД, в 4 518 авариях виноваты оказались водители компаний с лицензией на пассажирские перевозки.

Также зафиксировано на 17% больше ДТП, в которых водители автобусов находились в состоянии алкогольного опьянения. Но в абсолютном значении таких случаев мало — всего 54.

В ведомстве отметили, что ситуация не меняется в лучшую сторону с 2016 года. Статистика не улучшается ни в плане количества ДТП, ни по числу пострадавших и погибших.

Эксперты не видят положительного эффекта от принимаемых сегодня для улучшения ситуации мер. Они выступают за ужесточение ответственности водителей даже за незначительные аварии, запрет использования старого транспорта и возвращение инспекторов на дороги.