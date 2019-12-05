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На место страшного ДТП на ул. Суворова приезжали спасатели

5 декабря в 13:07 150 просмотров

В пресс-службе главного управления Пензенского пожарно-спасательного центра (ППСЦ) сообщили новые подробности страшной аварии в центре города.

Автомобиль Hyundai Elantra рано утром 5 ноября врезался в световую опору на улице Суворова. В 6:38 информация об этом поступила на пульт дежурного ППСЦ.

«В результате ДТП водитель автомобиля оказался зажат. Когда спасатели приехали на место происшествия, оказалось, что мужчину извлекли из автомобиля врачи скорой помощи. Спасатели провели комплекс мероприятий по ликвидации вторичных поражающих факторов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что пострадавшим был 43-летний мужчина.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В зимний период велика вероятность заносов, поэтому нужно избегать резких маневров.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/12/5/12285021

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