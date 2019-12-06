Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом

Фотография может многое — удивлять, завораживать, вдохновлять. Она способна заставить вас задуматься и даже… влюбиться! Но именно последнее чувство вызвать сложнее всего. В чем же секрет тех, кому это удается? Все просто — создатель такого снимка сам с любовью смотрит в объектив. Большинство моделей пензячки Алисы Шенгард — бездомные животные. Благодаря ее теплым и трогательным фото кошки и собаки находят себе заботливых хозяев. Алиса рассказала, почему необычный формат благотворительности стал частью ее жизни и как меняется сообщество волонтеров, помогающих животным.

— Алиса, как же началась история вашей фотоблаготворительности?

— У меня дома с детства жили и кошки, и собаки. Тогда и началась моя любовь к животным. Сколько я себя помню, мы с мамой никогда не проходили мимо обездоленного животного — всегда старались накормить, а при возможности — приютить и найти ему хорошего хозяина. Со временем ситуация изменилась — появились волонтерские движения, и я стала с ними общаться. Благо интернет позволяет нам налаживать контакты с кем угодно.

Однажды помогла центру помощи бездомным животным с их ежедневной бытовой рутиной: что-то помыть, почистить, убраться в помещении. Пару раз брала животных на передержку. Времени раньше было побольше. Но стремление помогать никуда не исчезло. Я освоила профессию фотографа и в какой-то момент осознала, что мои навыки — это отличный инструмент для помощи животным.

Оказалось, что с удачными фотографиями найти хозяев и впрямь можно гораздо быстрее. Хорошие снимки очень влияют на людей. Заметила добрую тенденцию — как только сфотографирую кого-нибудь, так сразу и находится дом для моей «модели».

— С какими волонтерскими сообществами поддерживаете связь?

— Моя дружба с волонтерами началась примерно в 2010 году, когда появилась группа «Рука помощи бездомным животным». Потом сформировался центр «Питомец», с которым я сейчас поддерживаю хорошие отношения. А в Заречном есть группа «Лохматый друг» — с ними я тоже постоянно на связи.

— А вы помните первую фотосессию, которую провели для того, чтобы пристроить животное?

— «Питомец» иногда публикует посты, в которых обращается с просьбой о помощи к фотографам. Я начала приезжать к ним, как только появлялось свободное время. А еще был один интересный случай, когда парень взял с улицы на передержку кошку с двумя котятами. Кошку он оставил себе, а для котят предстояло найти другой дом. У этих малышей были серьезные проблемы с глазами. А у временного хозяина — однокомнатная квартира — он не мог ни спать, ни работать. В общем, нужно было что-то срочно решать. Он был очень расстроен, но оставить их у себя не мог. Я пришла к нему, сфотографировала этих котят. На следующий день мне позвонил и шокированным голосом сказал, что обоих его подопечных забрали. Это, наверное, был самый яркий случай в моей практике.

— Вас эта история воодушевила, и вы решили продолжить это дело?

— Да, стараюсь делать это при наличии времени. Но все-таки у меня есть основная работа, а фотография — это, скорее, хобби. Если попросят помочь, я и за город могу поехать. Когда ты любишь то, что делаешь, тебя никакие преграды не остановят.

— Всегда видите эффект от своей работы?



— Я не всех отслеживаю. Иногда приезжаю в место, где очень много животных. Например, однажды побывала у женщины, которая содержит 12 кошек. Тогда я просто сделала снимки, отправила их куратору и не узнавала о продолжении истории.

— Вы давно занимаетесь помощью бездомным животным. Может, знаете и еще какие-то креативные пути для такого волонтерства?

— Если ты хочешь найти животному дом, нужно создать хороший пиар. Также как и человеку, который продвигает свой бизнес. Например, если животное снимется в каком-нибудь видео или его возьмут на мероприятие, или напишут про него цепляющую историю. Выберите любой вариант, и, уверяю, — шансов на быстрое пристройство станет больше. В работе с бездомными животными действуют те же принципы, что и в продвижении в соцсетях. Но для этого нужны определенные умения и время. К сожалению, у нас пока это не особенно распространено. В основном для волонтеров это дополнительная нагрузка — они все работают, у них есть семьи, дети. А тут требуется отдача. Нам всем хотелось бы успевать больше, но мы делаем то, что в наших силах. Я прямо сейчас обдумываю пиар-программу для котика, которого приютила моя мама.

— Я замечала, что все опытные волонтеры очень ответственно подходят к выбору хозяина для животного, это какой-то принципиальный момент?

— Естественно. Именно поэтому я очень большой активности в этом деле не проявляю. Когда ты берешься за животное, то прикипаешь к нему всем сердцем, и кому попало уже точно не сможешь отдать. А люди все-таки бывают разные. Кто-то ответственно относится к животному — почти как к человеку. А некоторые — наоборот. Поэтому очень важно наладить контакт с человеком, которому ты доверяешь кошку или собаку, а потом получать обратную связь — интересоваться, как у питомца складывается история с новым домом.

Как-то я подобрала зимой замерзающего котенка и отдала его в «Питомец». Обычный серый кот — ничего особенного, мало у него было шансов на быстрое пристройство. Но я, к счастью, ошиблась. Мне позвонили волонтеры из «Питомца» и сказали, что к ним пришла женщина, предложила помощь, а потом увидела моего найденыша и влюбилась! Ей объясняли, что он еще не социализировался, кусается, но ее это не пугало совсем. Я до сих пор с ней переписываюсь, она присылает мне его фото. Вот это я понимаю — настоящее пристройство! После такой истории душа не болит за животное.

— Но есть и обратная сторона медали — можно очароваться фотографиями, взять, а после понять, что ты животное не тянешь.

— Согласна. Тут надо сначала пропиарить, а потом отсеивать некоторых потенциальных хозяев. Иногда сразу же понятно, что человек не будет добросовестно заботиться о питомце. Очень важно первое впечатление. Даже разговаривая с «кандидатом» в опекуны по телефону, можно заподозрить неладное. Например, звонит мужчина, нервничает, огрызается. Волонтер пытается выяснить, где будет жить кошка или собака, а он в ответ говорит, что это его личное дело. Такой человек сразу попадет в черный список.

Информация о подобных случаях распространяется по волонтерам — ради безопасности. Но бывает, что ты не в состоянии сразу угадать, чем закончится пристройство. Мама моя недавно увидела собаку, которая все время на одном месте — спит там и никуда не уходит. Я написала в «Питомец», и они в ней узнали давно пристроенного щенка. Позвонили хозяину — абонент недоступен. Иногда так и выходит — думаем, что все будет хорошо, а в итоге могут от животного избавиться. Может, и потеряли эту собаку, кто знает.

От волонтеров я также слышала, что человек сам приходит и хочет вернуть назад животное, которое забрал у них. Но это даже хорошо. Никто не будет осуждать этого человека. Да, пересмотрел свои возможности и честно признал, что не потянет. Некоторые стесняются и думают, что на них гнев обрушится. Но это не так.

-У людей — очень разное отношение к благотворительности, тем более к благотворительности, которая касается животных. По соцсетям можно понять, что не все к этому относятся серьезно. Или что-то меняется?

— Несомненно, ситуация меняется. Десять лет назад было по-другому. Сейчас все больше людей, которые находят через соцсети благотворительные организации. Наши ряды благодаря интернету регулярно пополняются. Но сказать, что меняется менталитет, я не могу. Впрочем, я сама стараюсь не общаться с теми, кто настроен негативно по отношению к животным. В моем окружении — только те, кто их искренне любит.

Среди моделей Алисы еще есть те , кто до сих пор ищет дом.

Это Чуча , и он очень ждет своего хозяина. Кстати , он — особенный кот , потому что умеет дружить с собаками!

А этого очаровательного толстячка зовут Савелий , и он тоже ищет своего человека.

Алабая на фото зовут Кайса. И она — настоящий боец! Ей пришлось пережить непростую операцию , но она быстро пошла на поправку. Она станет верным другом для ответственного и внимательно хозяина.

Виктория Сысоева