Бумажная или электронная. Россияне смогут сами выбрать вариант трудовой

В России вводят электронные трудовые книжки. Об этом работодатели должны уведомить своих сотрудников до 1 июля 2020 года.

Граждане должны будут выбрать, на каком варианте трудовой они остановятся — электронном или бумажном. Об этом рассказал ТАСС глава Пенсионного фонда страны Антон Дроздов.

Если работник выберет электронную трудовую книжку, то бумажную ему выдадут на руки. При увольнении сведения ему выдадут либо на специальном бланке, либо в электронном виде. Если данные человек потеряет, их всегда можно будет восстановить — они хранятся в базе фонда.

Даже если гражданин выберет бумажную трудовую книжку, при последующем трудоустройстве он сможет завести электронную.