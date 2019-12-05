Белозерцев призвал подключать бизнес в создании профильных классов в вузах

«Профильные учебные классы — хороший пример участия бизнеса в подготовке специалистов, пример для других промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Такие аудитории надо создавать и в других вузах», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор ознакомился с работой недавно открывшегося на базе университета научно-образовательного центра ветеринарной медицины. Он оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить научные и доклинические исследования. Также планируется на базе центра оказывать помощь домашним животным, в том числе проводить вакцинацию, сообщили в пресс-центре правительства области.

«Надо подключить главного ветврача области, чтобы специалисты центра пообщались с ним, задача вакцинации домашних животных актуальна и для крупных предприятий, и для небольших фермерских хозяйств», — подчеркнул глава региона.