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Белозерцев призвал подключать бизнес в создании профильных классов в вузах

5 декабря в 13:32 114 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев 5 декабря осмотрел обновленные территории Пензенского государственного аграрного университета.

«Профильные учебные классы — хороший пример участия бизнеса в подготовке специалистов, пример для других промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Такие аудитории надо создавать и в других вузах», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор ознакомился с работой недавно открывшегося на базе университета научно-образовательного центра ветеринарной медицины. Он оснащен современным оборудованием, которое позволяет проводить научные и доклинические исследования. Также планируется на базе центра оказывать помощь домашним животным, в том числе проводить вакцинацию, сообщили в пресс-центре правительства области.

«Надо подключить главного ветврача области, чтобы специалисты центра пообщались с ним, задача вакцинации домашних животных актуальна и для крупных предприятий, и для небольших фермерских хозяйств», — подчеркнул глава региона.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/200622/

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