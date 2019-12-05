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На ул. Свердлова водитель не заметил ограждение

5 декабря в 13:40 150 просмотров

В группе социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видеозапись, на которой водитель сшибает ограждения перед местом коммунальной аварии.

Очевидец рассказал, что прорыв трубы произошел на проезжей части возле дома № 49 на улице Свердлова. Бригада ресурсоснабжающей организации, на сетях которой случилась авария, поставила перед местом утечки ограждение. Однако в темноте разглядеть их удалось не всем. Один из водителей налетел ровно на забор. Как события разворачивались дальше, неизвестно — автомобиль с видеорегистратором проследовал в другую сторону.

Официальной информации о данном прорыве нет. Напомним, что пензенцы также жалуются на потоп в районе дома № 69 на улице Кирова и скользкую лестницу к Спасо-Преображенскому монастырю в районе дома № 5. По последним данным, по второму адресу утечка устранена.

Фотография: скриншот - https://vk.com/wall-156022223_137021

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