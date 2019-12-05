Компания «Русмолко» открыла еще 190 рабочих мест в Пензенской области

Принять новых специалистов в сфере зоотехники и животноводства стало возможным благодаря расширению действующих мощностей и проекту строительства нового молочно-товарного комплекса.

В Нижнеломовском районе к работе приступили 20 человек. Они трудятся в селе Аршиновка, где построили дополнительный коровник на 458 голов, новый доильный зал и два телятника на 400 мест.

В Сердобском районе, где молочно-товарный комплекс на 5 200 голов только возводится, приняли 170 новых работников. Предприятие позволит нарастить суточный надой до 436 тонн, а годовой валовой надой составит 160 тысяч тонн молока. Пока строительство продолжается, будущие сотрудники проходят обучение и тестирование на действующих предприятиях, то есть уже сейчас адаптируются и нарабатывают профессиональный опыт.

В 2020 году на комплекс в Сердобском районе планируется трудоустроить еще 120 человек — операторов машинного доения, трактористов и ветеринаров со средним и высшим образованием. Предпочтение отдадут ответственным и амбициозным соискателям, умеющим работать в команде, готовым учиться и расти в профессиональном плане.

«Мы предоставляем сотрудникам жилье, корпоративный транспорт, льготное питание, спецодежду, даем возможность проходить обучение внутри компании и за рубежом. Для работников проводятся спортивные и корпоративные мероприятия, а для детей наших сотрудников мы ежегодно организовываем новогодние представления с подарками и поздравление первоклассников», — рассказала руководитель службы управления персоналом УК «Русмолко» Юлия Брыкина.

В настоящий момент в «Русмолко», являющейся одним из лидеров молочной отрасли России и одним из крупнейших производителей молока в регионе, трудятся 1 380 человек. Комплексы предприятия находятся в девяти районах.