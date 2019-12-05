Пензенцу назначили срок за распространение порно в Сети

Согласно материалам дела, мужчина в течение почти четырех лет регистрировался в соцсети «ВКонтакте» под псевдонимами, в 2016-м там же он создал группу. Весной этого года пензенец разместил в ней несколько порнороликов, два из них посмотрели 4601 и 8573 раз, третий — 1936 раз.

«Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, дело было рассмотрено в особом порядке», — сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

В качестве смягчающих обстоятельств взяли во внимание, что у мужчины находится на иждивении супруга — студентка очной формы обучения. В итоге ему назначили два года лишения свободы условно с испытательным годом на один год.

Приговор не вступил в законную силу.