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Пензенский шорт-трекист Айрапетян объяснил долгое отсутствие личных наград

5 декабря в 14:13 42 просмотра

Пензенский спортсмен Денис Айрапетян рассказал о выступлениях в нынешнем сезоне и ответил на несколько личных вопросов.

В эфире радиостанции «Эхо Пензы» побывал шорт-трекист Денис Айрапетян. Спортсмен из Пензенской области выступает за сборную России. В нынешнем сезоне он отобрался на первые три этапа Кубка мира (КМ) в США, Канаде и Японии (0+). С этих соревнований шорт-трекист привез четыре медали, все — с эстафет. Спортсмен объяснил, почему в личных забегах завоевывать награды удается не так часто.

«В нашем виде спорта все в какой-то степени зависит от случая, большую роль играет везение. Всякое может быть: кто-то упадет и собьет тебя, а ты будешь не виноват. Различные ситуации бывают. В прошлом году у меня была первая личная медаль, это, конечно, запоминающееся событие.

Но и в этом сезоне не все потеряно, впереди много стартов. И даже есть более важные, чем этапы Кубка мира, вот на них я и делаю расчет и к ним готовлюсь», — заявил спортсмен.

Денис Айрапетян не смог отобраться на четвертый этап КМ, но у него еще будет шанс попасть на заключительные. До нового года пройдет отбор также на чемпионаты Европы и мира.

Сейчас спортсмену предоставили пару дней, чтобы повидаться с родными и друзьями, которые живут в Пензе. Денис Айрапетян признался, что этого времени хватит только на то, чтобы восстановиться после долгих перелетов и выспаться. Уже скоро он вновь отправится в Москву на сборы.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B5ROyJrqrXS/

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