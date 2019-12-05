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Валерий Лидин наметил путь окончательного решения проблемы дольщиков

5 декабря в 15:04 116 просмотров

На заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа в Саратове с участием председателя ЗакСобра Пензенской области Валерия Лидина обсудили проблему дольщиков.

На встрече в институте управления имени П. А. Столыпина присутствовали также полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и другие официальные лица.

В округе проблема недостроенных домов затронула около 40 тысяч человек, строительство не завершено на 600 объектах. Вопрос решают на федеральном уровне.

«Решено выделить средства федерального бюджета на завершение строительства проблемных объектов. Этот механизм начал реализовываться через Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Многие регионы округа уже начали активно взаимодействовать с фондом. Во многих регионах также созданы собственные фонды. Вместе с тем, проблем в сфере долевого строительства немало. И очень важно, чтобы в их решении на местах принимали участие все органы власти», — заявил Игорь Комаров.

Валерий Лидин рассказал, что в Пензенской области были «заморожены» девять объектов, по которым заключено 1 652 договора долевого участия. Проблему дольщиков уже решают. В ноябре завершилось строительство одного многоквартирного дома, до конца года должны сдать еще два, столько же — в 2020-м. Застройщики, взявшие на себя обязательство по достройке зданий, получат земельные участки на особых условиях.

«По 6 многоквартирным домам планируется восстановить права дольщиков с привлечением Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. По трем из указанных объектов уже принято решение о выплате компенсации, по оставшимся трем решение будет принято до конца текущего года. Все мероприятия по восстановлению прав обманутых дольщиков на территории Пензенской области планируется завершить к 2021 году», — заявил Валерий Лидин.

Он напомнил о важности перехода от долевого строительства к проектному финансированию. Эскроу-счета, на которые будут перечисляться деньги за будущие квартиры, обеспечат прозрачность рынка, избавят его от недобросовестных застройщиков, улучшат качество жилья.

«Наша задача — создание законодательной базы, которая позволила бы выйти на полное решение данной проблемы и не допустить впредь возникновения подобных ситуаций», — подытожил Валерий Лидин.

Напомним, перед заседанием делегация посетила разные районы Саратова, ознакомилась с подходом местной власти к благоустройству города и достройке проблемных домов.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой Законодательного Собрания Пензенской области

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