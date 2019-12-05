Пензенцев призвали сообщать о незаконной рубке деревьев

В Пензенской области с начала 2019 года возбудили 38 уголовных дел по фактам незаконной рубки деревьев.

Также было составлено пять административных протоколов из-за рубки и повреждения лесных насаждений и еще 15 — по фактам транспортировки древесины без оформления сопроводительного документа.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России проверили 468 предприятий и организаций, занимающихся заготовкой, переработкой и реализацией древесины. Также состоялось 555 рейдов по пресечению незаконной деятельности в сфере лесного хозяйства и природопользования.

«Работа в данном направлении продолжается. Если у вас есть информация о фактах незаконной рубки лесных насаждений, ее можно сообщить по телефонам: 02 или 102», — обратились к пензенцам в региональном УМВД России.