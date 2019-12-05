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Пензенцев призвали сообщать о незаконной рубке деревьев

5 декабря в 15:16 98 просмотров

В Пензенской области с начала 2019 года возбудили 38 уголовных дел по фактам незаконной рубки деревьев.

Также было составлено пять административных протоколов из-за рубки и повреждения лесных насаждений и еще 15 — по фактам транспортировки древесины без оформления сопроводительного документа.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России проверили 468 предприятий и организаций, занимающихся заготовкой, переработкой и реализацией древесины. Также состоялось 555 рейдов по пресечению незаконной деятельности в сфере лесного хозяйства и природопользования.

«Работа в данном направлении продолжается. Если у вас есть информация о фактах незаконной рубки лесных насаждений, ее можно сообщить по телефонам: 02 или 102», — обратились к пензенцам в региональном УМВД России.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9-1846401/

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