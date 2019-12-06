В Пензе подготовят проект капремонта здания областного центра крови

Подрядчика определяли посредством электронного аукциона. Согласно размещенному протоколу, заявку подала только одна организация — индивидуальный предприниматель.
По данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, этот же предприниматель готовит проект на реконструкцию севера на ул. Плеханова-Пушкина, размещение детской поликлиники в помещениях дома на ул. Ладожской, 144А.
В проекте контракта отмечается, что предусматривается ремонт административного корпуса. Основанием для проведения ремонта стало несоответствие предъявляемым требованиям и стандартам.