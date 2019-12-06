В Пензе подготовят проект капремонта здания областного центра крови

В Пензенской области подготовят проект капитального ремонт здания областного клинического центра крови на ул. К. Цеткин, 41А. На работы выделяется около 600 тысяч рублей. zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html

Подрядчика определяли посредством электронного аукциона. Согласно размещенному протоколу, заявку подала только одна организация — индивидуальный предприниматель.

По данным информационно-аналитической системы Seldon.Basis, этот же предприниматель готовит проект на реконструкцию севера на ул. Плеханова-Пушкина, размещение детской поликлиники в помещениях дома на ул. Ладожской, 144А.

В проекте контракта отмечается, что предусматривается ремонт административного корпуса. Основанием для проведения ремонта стало несоответствие предъявляемым требованиям и стандартам.