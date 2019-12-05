Полисы ОСАГО могут подорожать на треть

Народные избранники предлагают предоставить страховщикам право самостоятельно устанавливать тарифы. Также они выступают за сохранение территориального коэффициента и коэффициента за мощность двигателя останется. Все это в совокупности приведет к удорожанию полиса примерно на 30%.

Серьезнее всего это скажется на автолюбителях из больших городов. В Москве и других миллионниках базовая ставка может удвоиться, в Подмосковье — умножиться на 1,7, в Санкт-Петербурге — на 1,8.

У Минфина был иной вариант похожего проекта: установление индивидуального тарифа к грубым нарушениям ПДД, отмена региональных коэффициентов и коэффициентов за мощность двигателя, повышение в четыре раза суммы возмещения за ущерб здоровью. Существовал и скидочный вариант: чтобы заплатить меньше, водителю пришлось бы поставить в машину телематический датчик «умного страхования». Однако этот документ не приняли.

Депутатам понравилась идея с повышающим коэффициентом за грубое нарушение ПДД, например, серьезное превышение скорости — на 60 километров в час и выше. Эксперты уверены, что это положительно повлияет на ситуацию на дорогах: водители будут адекватнее оценивать вероятность возникновения аварии и станут аккуратнее и вежливее за рулем.