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Полисы ОСАГО могут подорожать на треть

5 декабря в 15:56 138 просмотров

Депутаты Государственной думы РФ разработали законопроект, предусматривающий либерализацию ОСАГО, сообщает телеканал «360». Это повлияет на стоимость полисов.

Народные избранники предлагают предоставить страховщикам право самостоятельно устанавливать тарифы. Также они выступают за сохранение территориального коэффициента и коэффициента за мощность двигателя останется. Все это в совокупности приведет к удорожанию полиса примерно на 30%.

Серьезнее всего это скажется на автолюбителях из больших городов. В Москве и других миллионниках базовая ставка может удвоиться, в Подмосковье — умножиться на 1,7, в Санкт-Петербурге — на 1,8.

У Минфина был иной вариант похожего проекта: установление индивидуального тарифа к грубым нарушениям ПДД, отмена региональных коэффициентов и коэффициентов за мощность двигателя, повышение в четыре раза суммы возмещения за ущерб здоровью. Существовал и скидочный вариант: чтобы заплатить меньше, водителю пришлось бы поставить в машину телематический датчик «умного страхования». Однако этот документ не приняли.

Депутатам понравилась идея с повышающим коэффициентом за грубое нарушение ПДД, например, серьезное превышение скорости — на 60 километров в час и выше. Эксперты уверены, что это положительно повлияет на ситуацию на дорогах: водители будут адекватнее оценивать вероятность возникновения аварии и станут аккуратнее и вежливее за рулем.


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