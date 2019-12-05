Новогодний стол с южным акцентом. Пензенцев приглашают за необычными деликатесами

До Нового года остаются считанные недели, и самое время задуматься о том, какими необычными и вкусными лакомствами удивлять гостей. Уникальная возможность попробовать оригинальные угощения для праздничного стола есть у посетителей ярмарки фермерских продуктов от Абхазии до Камчатки (0+) в ТРК «Коллаж», которая распахнула свои двери 5 декабря.

Не выставка, а национальный рынок: в павильоне на первом этаже торгово-развлекательного комплекса гостям предлагают совершить настоящее гастрономическое путешествие по самым солнечным и экзотическим регионам России, а также попробовать кухню соседних южных государств. Ассортимент продуктов, собранных с маленьких семейных ферм и приготовленных по старинным рецептам, огромен. Чтобы убедиться в этом, совершим виртуальную прогулку по выставке.

Абхазия традиционно славится своими специями и пряностями, более 40 смесей — на Ваш выбор. Сердце Абхазии — настоящая жгучая аджика, особенная диковинка — аджика из зеленого перца, домашние соусы: ткемали, сацебели, томат из южных плодов. В качестве десерта можно полакомиться чурчхелой с грецким орехом и фундуком.

Кубань порадует пензенцев аппетитными мясными деликатесами: сырокопченые, сыровяленые колбасы, мясные рулеты. Ароматный и пряный сет из дичи необычных сортов (из кабана, косули, фазана, зайца) станет достойным украшением любого праздничного стола. А еще здесь можно приобрести кубанскую халву, сыры, выдержанные от полугода до четырех лет, ароматное домашнее подсолнечное масло. Особенно интересно то, что всю продукцию можно дегустировать совершенно бесплатно.

Дары Камчатки — это свежая рыба красных и белых сортов домашнего копчения на ольховой щепе. Царица рыб — чавыча, которая славится своим неповторимым вкусом и полезным составом, а также белорыбица, бочковая селедочка, деликатесный краб и кальмар. И, конечно, какой новогодний стол без красной икры? Ее здесь — в изобилии.

Пожалуй, одна из главных гастрономических ассоциаций с Республикой Адыгея — это сыр. На выставке в ТРК «Коллаж» есть множество разновидностей этого продукта, на любой вкус и цвет: и молочные, и подкопченные сыры, на коровьем и козьем молоке.

Также у пензенцев есть возможность насладиться настоящим краснодарским чаем — черным и зеленым, выращенным на солнечных плантациях Сочи. В купажи добавлены горные травы, цветы и ягоды, благодаря которым напиток становится ароматным, а его вкус — еще более насыщенным. Каждый найдет себе купаж по вкусу, ведь представлено более 25 сортов.

Оценить южные лакомства уже успели первые посетители выставки.

«Пришла в торговый центр за покупками и совершенно случайно увидела, что здесь продают такие вкусности. Плюс — в том, что все можно попробовать бесплатно. Подобрала кубанскую колбасу, для детей купила халвы и мармелада, сегодня будем дома дегустировать всей семьей», — призналась ИА «Пенза-Пресс» жительница города Светлана.

«Обожаю чурчхелу, попробовал ее здесь — это именно тот вкус, который напоминает об отдыхе, о Юге. Еще внимание привлек стенд с камчатской икрой и рыбой — подумаем с супругой и, возможно, будем брать для новогоднего стола. И, конечно, в год металлической мыши — никуда без сыра, и здесь есть из чего выбрать», — отметил пензенец Александр.

Фермеры приглашают в гости абсолютно всех и готовы угощать своими дарами ежедневно с 10:00 до 22:00. Выставка проработает до 15 декабря включительно. Для пензенцев с удовольствием проведут гастрономический «экскурс» и помогут определиться с выбором того самого лакомства, которое украсит ваш новогодний стол.