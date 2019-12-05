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МРОТ вырастет на 850 рублей

5 декабря в 16:29 106 просмотров

В Государственной думе второе чтение прошел правительственный проект закона об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, сообщает телеканал «360».

МРОТ хотят увеличить на 850 рублей — с 11 280 до 12 130 рублей. Если кабинет министров примет документ, увеличения зарплаты будут ждать около 3,2 млн россиян. Половина из них трудятся в бюджетном секторе. Увеличение МРОТ означает для них заметную прибавку к жалованью, отметил замминистра труда Всеволод Вуколов.

Однако МРОТ будет расти по-разному в зависимости от региона. 850 рублей — это минимальная надбавка. Например, в Чукотском автономном округе эта сумма вырастет на 2 550 рублей — на нее влияют самые высокие коэффициенты и надбавки.

На реализацию законопроекта будет направлено 20,9 млрд рублей, в том числе 5,8 млрд — из федерального бюджета.

МРОТ должен равняться прожиточному минимуму за второй квартал предыдущего года, но не может быть ниже федерального.


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