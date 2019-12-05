Пензенский «Дизель» расторг контракт с нападающим

Игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Николай Владимиров вернулся в клуб осенью, но до этого уже играл за Пензу — в прошлом и позапрошлом сезонах. После возвращения форвард успел провести в свитере «желто-синих» 13 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал три голевые передачи.

Воспитанник тольяттинской школы хоккея на профессиональном уровне начал играть в местной «Ладе». Также Николай Владимиров выступал за казанский «Барс», «Динамо» (Балашиха), нижнетагильский «Спутник» и ХК «Саров» в ВХЛ. Более того, он провел три матча в КХЛ за столичное «Динамо», уточнили в пресс-службе сурского клуба.