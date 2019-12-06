В Заречном выросло число ВИЧ-инфицированных

Об этом порталу «Город Z» сообщила заведующая отделом по профилактике и борьбе со СПИДом МСЧ № 59 Лилия Савельева. По ее словам, за весь прошлый год было выявлено меньше — 19. Всего в закрытом городе проживает 214 ВИЧ-положительных людей.

Медики отмечают, что изменился способ распространения вируса. В прошлом году примерно половина жителей Заречного заразилась половым путем, половина — при употреблении наркотиков. В этом году преобладает половой путь передачи. Эти данные могут говорить о том, что ВИЧ «вышел в общую массу людей».

«Больше того, в Заречном есть люди, которые сдали анализ на ВИЧ, результат оказался положительным, а они не приходят на дальнейшее обследование, не узнают свой иммунный статус и не получают лечение. Есть и такие, которые знают про наличие у себя ВИЧ, но не хотят принимать свой диагноз, а все проблемы со здоровьем связывают с другими причинами. И переубедить их очень сложно. Они сознательно отказываются принимать терапию», — цитирует Лилию Савельеву портал.

Но стоит отметить, что современные медикаменты позволяют минимизировать влияние ВИЧ на организм. Медикаменты можно получить по полису ОМС. Также не стоит забывать про средства контрацепции и регулярную сдачу анализа на наличие этого вируса.