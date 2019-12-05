Белозерцев принял участие в открытии агрофорума в Пензе

«В регионе, где сельское хозяйство является одной из основных точек роста, обязательно должна быть площадка для обмена опытом, проработки идей, обсуждения проблемных вопросов, — сказал глава региона.

Особое внимание Иван Белозерцев обратил на развитие экспортной составляющей и освоение новых рынков сбыта. Он подчеркнул, что важно не просто произвести, но и реализовать продукцию, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Неделю назад первый «экспортный» поезд в КНР ушел. Этот шаг на Восток — один из самых сложных из продвижения на рынки», — добавил губернатор.

Иван Белозерцев сообщил также о ежегодном увеличении объемов господдержки как крупных сельскохозяйственных компаний, так и малых кооперативов и КФХ. Рассказал о мерах, направленных на повышение качества жизни сельчан.

«В Российской Федерации актуализирована федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий», выделяются дополнительные финансовые средства, разработаны различные виды и формы поддержки, в том числе при региональном софинансировании», — отметил губернатор.