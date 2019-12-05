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Белозерцев принял участие в открытии агрофорума в Пензе

5 декабря в 17:00 82 просмотра

В Пензе 5 декабря открылся агропромышленный форум, на мероприятие приехал губернатор Иван Белозерцев.

«В регионе, где сельское хозяйство является одной из основных точек роста, обязательно должна быть площадка для обмена опытом, проработки идей, обсуждения проблемных вопросов, — сказал глава региона.

Особое внимание Иван Белозерцев обратил на развитие экспортной составляющей и освоение новых рынков сбыта. Он подчеркнул, что важно не просто произвести, но и реализовать продукцию, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Неделю назад первый «экспортный» поезд в КНР ушел. Этот шаг на Восток — один из самых сложных из продвижения на рынки», — добавил губернатор.

Иван Белозерцев сообщил также о ежегодном увеличении объемов господдержки как крупных сельскохозяйственных компаний, так и малых кооперативов и КФХ. Рассказал о мерах, направленных на повышение качества жизни сельчан.

«В Российской Федерации актуализирована федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий», выделяются дополнительные финансовые средства, разработаны различные виды и формы поддержки, в том числе при региональном софинансировании», — отметил губернатор.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/

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