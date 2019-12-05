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В Пензе жителям 238 домов готовы компенсировать расходы на отопление

5 декабря в 17:06 64 просмотра

На заседании постоянной комиссии пензенской Гордумы по безопасности и городскому хозяйству обсудили финансовую поддержку жителей областного центра.

Пензенцы могут рассчитывать на компенсацию по оплате отопления. Жители одно- и двухэтажных домов не согласны с высокой стоимостью теплоснабжения. Чаще всего это здания, построенные до 1999 года, — таких в городе — 238. Собственники квартир отдают в месяц до пяти тысяч рублей.

После многократных обращений было решено ввести льготную оплату для отдельных категорий граждан. Им готовы компенсировать до 20% от оплаченной суммы, если стоимость гигокалории превышает 1 772,05 рубля, а за владельцем нет долгов.

Например, за отопительный период 2017−18 годов выплаты сделали более 690 горожанам. За прошлый компенсации ждут 673 человека — они уже обратились в социальное управление. Каждый год из бюджета Пензы на эти цели выделяется более 2,3 млн рублей.

«С заявлением о назначении компенсации граждане могут обратиться в отдел Социального управления города Пензы по месту жительства либо через ГАУ «МФЦ», — сообщили в пресс-службе мэрии.


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